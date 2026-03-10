İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb

    Xarici siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 09:19
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian arasında 2026-cı il martın 8-də baş tutmuş telefon danışığına əsasən, qonşu və dost İran xalqının hazırkı ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədilə İrana humanitar yardım yola salınıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobilləri ilə İrana yola salınan humanitar yardıma 10 ton un, 6 ton düyü, 2,4 ton şəkər, 4 tondan artıq su, 600 kq-a yaxın çay, 2 tona yaxın dərman və tibbi ləvazimatlar daxildir.

    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb

    İlham Əliyev Azərbaycan İran humanitar yardım ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Foto
    Азербайджан по поручению президента направил в Иран гумпомощь
    Foto
    Azerbaijan sends humanitarian aid to Iran on president's instructions

    Son xəbərlər

    09:49

    "Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzub

    Futbol
    09:48

    FIS "Şahdağ"da keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokunun final mərhələsini təxirə salıb

    Fərdi
    09:39

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın PUA və raket hücumu zərərsizləşdirilir

    Digər ölkələr
    09:30

    Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilib

    Daxili siyasət
    09:28

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" – "Liverpul" matçı ilə 1/8 final mərhələsi başlayır

    Futbol
    09:19

    Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:19
    Foto

    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb

    Xarici siyasət
    09:18

    Yaxın Şərqdəki vəziyyət WADA-nın Bakı simpoziumunun təxirə salınmasına səbəb olub

    Fərdi
    09:15

    Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti