Азербайджан по поручению президента направил в Иран гумпомощь
На основании телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в целях обеспечения текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа в Иран была направлена гуманитарная помощь.
Как сообщает Report, в соответствии с поручением президента Азербайджана гуманитарная помощь, направленная в Иран автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям, включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей.
