    Азербайджан по поручению президента направил в Иран гумпомощь

    Внешняя политика
    10 марта, 2026
    09:23
    Азербайджан по поручению президента направил в Иран гумпомощь

    На основании телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в целях обеспечения текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа в Иран была направлена гуманитарная помощь.

    Как сообщает Report, в соответствии с поручением президента Азербайджана гуманитарная помощь, направленная в Иран автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям, включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, около 2 тонн лекарств и медицинских принадлежностей.

    Ильхам Алиев Масуд Пезешкиан гумпомощь в Иран
    Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıb
    Azerbaijan sends humanitarian aid to Iran on president's instructions
    Лента новостей