İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələcək daha dörd komanda müəyyənləşir

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 finala vəsiqə qazanacaq daha 4 komanda bu gün müəyyənləşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində daha 4 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Barselona" evdə "Nyukasl"la üz-üzə gələcəksə, "Qalatasaray" səfərdə "Liverpul"un qonağı olacaq.

    "Bavariya" doğma meydanda "Atalanta", "Totenhem" isə "Atletiko ilə qarşılaşacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/8 final, cavab oyunları

    21:45. "Barselona" (İspaniya) - "Nyukasl" (İngiltərə)

    İlk oyun - 1:1

    00:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Qalatasaray" (Türkiyə)

    İlk oyun - 0:1

    00:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Atalanta" (İtaliya)

    İlk oyun - 6:1

    00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya)

    İlk oyun - 2:5

    Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan matçlardan sonra PSJ (Fransa), "Real" (İspaniya), "Arsenal" (İngiltərə) və "Sportinq" (Portuqaliya) 1/4 finala vəsiqəni təmin ediblər.

