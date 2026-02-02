Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Опрос: Правящая в Японии коалиция получит 300 из 465 мест в парламенте

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 05:14
    Опрос: Правящая в Японии коалиция получит 300 из 465 мест в парламенте

    Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Санаэ Такаити и ее партнера - партии "Общество обновления Японии" - по итогам предстоящих выборов в ключевую нижнюю палату парламента получат порядка 300 из 465 мест, значительно улучшив свои позиции.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Asahi Shimbun.

    У правящего блока имеется лишь минимальное большинство в парламенте - 233 из 465 мест. Согласно данным опроса, правящий блок также сохраняет шансы получить 2/3 мест (310 мест), закрепив за собой абсолютное большинство в ключевой нижней палате парламента, имеющей решающий голос при принятии бюджета, новых законов и выборе премьер-министра. При этом основной оппозиционной силе - недавно сформированной партии "Союз центристских реформ" - прогнозируют потерю более половины мест - сокращение мандатов с текущих 167 до 74.

    Между тем ультраконсервативная Партия участия в политике, которая выступает под лозунгом "Японцы - превыше всего" и которую неоднократно обвиняли в расизме и ксенофобии, улучшит свои позиции с 2 до 11 мест в парламенте.

    Общенациональный телефонный опрос Asahi Shimbun проводился с 31 января по 1 февраля, в нем приняли участие около 350 тыс. респондентов.

    Япония правящая коалиция опрос
    Sorğu: Yaponiyada hakim koalisiya parlamentdə 465 yerdən 300-nü əldə edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    06:20
    Фото

    В Нью-Йорке 14 человек погибли из-за аномально холодной погоды

    Другие страны
    05:52

    Венесуэла экспортировала первую партию сжиженного нефтяного газа

    Другие страны
    05:14

    Опрос: Правящая в Японии коалиция получит 300 из 465 мест в парламенте

    Другие страны
    04:42

    "Ъ": Объем утечек данных из российских сервисов за год увеличился в полтора раза

    В регионе
    04:06

    Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10

    В регионе
    03:38

    Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    03:23

    Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасности

    Внешняя политика
    02:53

    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    Другие страны
    02:16

    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Другие страны
    Лента новостей