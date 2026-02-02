Опрос: Правящая в Японии коалиция получит 300 из 465 мест в парламенте

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Санаэ Такаити и ее партнера - партии "Общество обновления Японии" - по итогам предстоящих выборов в ключевую нижнюю палату парламента получат порядка 300 из 465 мест, значительно улучшив свои позиции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Asahi Shimbun.

У правящего блока имеется лишь минимальное большинство в парламенте - 233 из 465 мест. Согласно данным опроса, правящий блок также сохраняет шансы получить 2/3 мест (310 мест), закрепив за собой абсолютное большинство в ключевой нижней палате парламента, имеющей решающий голос при принятии бюджета, новых законов и выборе премьер-министра. При этом основной оппозиционной силе - недавно сформированной партии "Союз центристских реформ" - прогнозируют потерю более половины мест - сокращение мандатов с текущих 167 до 74.

Между тем ультраконсервативная Партия участия в политике, которая выступает под лозунгом "Японцы - превыше всего" и которую неоднократно обвиняли в расизме и ксенофобии, улучшит свои позиции с 2 до 11 мест в парламенте.

Общенациональный телефонный опрос Asahi Shimbun проводился с 31 января по 1 февраля, в нем приняли участие около 350 тыс. респондентов.