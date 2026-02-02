Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Баку на ряде улиц наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 02 февраля, 2026
    • 08:20
    В Баку на ряде улиц наблюдаются пробки

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    13. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Həftənin ilk günü Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb
    Ты - Король

    Последние новости

    09:19

    В Лянкяранском районе сгорел дом, есть погибший

    Происшествия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)

    Финансы
    09:03
    Фото

    Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем молодежи

    Внутренняя политика
    09:01
    Фото

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи

    Внутренняя политика
    08:57

    В Китае казнили четырех человек, осужденных за наркоторговлю и похищение людей

    Другие страны
    08:38

    Эрдоган обсудит с членами правительства эскалацию между Ираном и США

    В регионе
    08:20

    В Баку на ряде улиц наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:11

    Токаев посетит с государственным визитом Пакистан

    В регионе
    08:00

    В общеобразовательных учреждениях Азербайджана завершились зимние каникулы

    Наука и образование
    Лента новостей