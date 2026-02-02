В Баку на ряде улиц наблюдаются пробки
- 02 февраля, 2026
- 08:20
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
13. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.