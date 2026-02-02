В Нью-Йорке 14 человек погибли из-за аномально холодной погоды
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 06:20
В Нью-Йорке из-за продолжающихся несколько дней аномальных холодов погибли 14 человек.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил мэр города Зохран Мамдани.
По его словам, погибшие были найдены на улицах, причиной, согласно заключениям медиков, стало обморожение.
Мамдани отметил, что это одни из самых суровых холодов, с которыми столкнулся город за долгое время. На фоне наблюдаемой погоды в городе введен режим чрезвычайного положения, добавил мэр.
Городские власти увеличили число приютов для бездомных, где были размещены более 860 человек.
