Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Нью-Йорке 14 человек погибли из-за аномально холодной погоды

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 06:20
    В Нью-Йорке 14 человек погибли из-за аномально холодной погоды

    В Нью-Йорке из-за продолжающихся несколько дней аномальных холодов погибли 14 человек.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил мэр города Зохран Мамдани.

    По его словам, погибшие были найдены на улицах, причиной, согласно заключениям медиков, стало обморожение.

    Мамдани отметил, что это одни из самых суровых холодов, с которыми столкнулся город за долгое время. На фоне наблюдаемой погоды в городе введен режим чрезвычайного положения, добавил мэр.

    Городские власти увеличили число приютов для бездомных, где были размещены более 860 человек.

    Нью-Йорк морозы предупреждение
    Фото
    Nyu-Yorkda dondurucu soyuqlar səbəbindən 14 nəfər ölüb
    Ты - Король

    Последние новости

    06:20
    Фото

    В Нью-Йорке 14 человек погибли из-за аномально холодной погоды

    Другие страны
    05:52

    Венесуэла экспортировала первую партию сжиженного нефтяного газа

    Другие страны
    05:14

    Опрос: Правящая в Японии коалиция получит 300 из 465 мест в парламенте

    Другие страны
    04:42

    "Ъ": Объем утечек данных из российских сервисов за год увеличился в полтора раза

    В регионе
    04:06

    Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 10

    В регионе
    03:38

    Экс-посол Британии в США покинул правящую партию из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    03:23

    Азербайджан и Черногория обсудили сотрудничество в сфере безопасности

    Внешняя политика
    02:53

    Замминистра: В Польше на фоне сильных морозов погибли более 90 человек

    Другие страны
    02:16

    ВМС стран НАТО проведут учения у берегов Норвегии

    Другие страны
    Лента новостей