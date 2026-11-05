Sabah Ağdaşın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
- 05 noyabr, 2026
- 19:25
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Sabah Ağdaş rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək Ağdaş rayonu Gürcüva kəndi və şəhərin 20 Yanvar, M.Vaqif, Məşəd küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
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