İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sabah Ağdaşın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 05 noyabr, 2026
    • 19:25
    Sabah Ağdaşın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Sabah Ağdaş rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 09:30-dan işlər yekunlaşanadək Ağdaş rayonu Gürcüva kəndi və şəhərin 20 Yanvar, M.Vaqif, Məşəd küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəriqaz İB Ağdaş
    Завтра в части Агдашского района возникнут перебои в газоснабжении
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