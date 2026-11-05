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    Завтра в части Агдашского района возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 05 ноября, 2026
    • 19:36
    Завтра в части Агдашского района возникнут перебои в газоснабжении

    В Агдашском районе 6 ноября в связи с ремонтно-монтажными работами будет приостановлена подача газа.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    Завтра с 09:30 и до завершения работ возникнут перебои в газоснабжении села Гюрджюва и улиц 20 Января, М. Вагифа, Мешед в Агдаше.

    Перебои в газоснабжении Агдаш ПО Азеригаз
    Sabah Ağdaşın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
    44 filmi
    44 filmi

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