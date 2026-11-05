Завтра в части Агдашского района возникнут перебои в газоснабжении

В Агдашском районе 6 ноября в связи с ремонтно-монтажными работами будет приостановлена подача газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Завтра с 09:30 и до завершения работ возникнут перебои в газоснабжении села Гюрджюва и улиц 20 Января, М. Вагифа, Мешед в Агдаше.