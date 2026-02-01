İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    • 01 fevral, 2026
    • 18:20
    Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir

    Azərbaycanın Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə "Elektra Events Hall"da "GəncLAND" adlı Gənclər Festivalı keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir gənclərin bir araya gələrək şəbəkələşməsi baxımından əhəmiyyətli platforma rolunu oynayır.

    Festival çərçivəsində gənclərin sevimli müğənnilərinin ifasında musiqili çıxışlar, mədəni və əyləncəli proqramlar, interaktiv fəaliyyətlər və viktorinalar təşkil olunur.

    Gənclər Günü Gənclər Fondu Festival

    Son xəbərlər

    18:20
    Foto

    Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    18:16

    Cəlilabadda balta ilə xəsarət yetirilənlərin kimliyi məlum olub, saxlanılan var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:09

    Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    18:01

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib

    Futbol
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb

    Hadisə
    17:53

    İtaliyanın xarici işlər naziri: Balkanlar Ukraynadan əvvəl Aİ-yə qoşulmalıdır

    Digər ölkələr
    17:34

    İran spikerinin rəsmisi: Aİ-nin hərbi attaşeləri dərhal İranı tərk etməlidir

    Region
    17:26
    Foto

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulub

    Komanda
    17:08

    Münhen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Qərb ölkələrinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti