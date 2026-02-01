Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir
Daxili siyasət
- 01 fevral, 2026
- 18:20
Azərbaycanın Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə "Elektra Events Hall"da "GəncLAND" adlı Gənclər Festivalı keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, tədbir gənclərin bir araya gələrək şəbəkələşməsi baxımından əhəmiyyətli platforma rolunu oynayır.
Festival çərçivəsində gənclərin sevimli müğənnilərinin ifasında musiqili çıxışlar, mədəni və əyləncəli proqramlar, interaktiv fəaliyyətlər və viktorinalar təşkil olunur.
Son xəbərlər
18:20
Foto
Bakıda Gənclər Festivalı keçirilirDaxili siyasət
18:16
Cəlilabadda balta ilə xəsarət yetirilənlərin kimliyi məlum olub, saxlanılan var - YENİLƏNİBHadisə
18:09
Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
18:01
Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edibFutbol
17:55
Foto
Naxçıvanda bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıbHadisə
17:53
İtaliyanın xarici işlər naziri: Balkanlar Ukraynadan əvvəl Aİ-yə qoşulmalıdırDigər ölkələr
17:34
İran spikerinin rəsmisi: Aİ-nin hərbi attaşeləri dərhal İranı tərk etməlidirRegion
17:26
Foto
Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulubKomanda
17:08