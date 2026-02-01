Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Баку проходит молодежный фестиваль

    Внутренняя политика
    • 01 февраля, 2026
    • 18:36
    В Баку проходит молодежный фестиваль

    Фонд молодежи Азербайджана организовал в Elektra Events Hall молодежный фестиваль под названием GəncLAND.

    Как сообщает Report, мероприятие, приуроченное ко 2 Февраля - Дню молодежи, играет роль важной платформы для объединения и налаживания связей между молодыми людьми.

    В рамках фестиваля организованы музыкальные выступления в исполнении известных артистов, культурные и развлекательные программы, интерактивные мероприятия и викторины.

    18:36
    Фото
    Видео

