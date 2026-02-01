В Баку проходит молодежный фестиваль

Фонд молодежи Азербайджана организовал в Elektra Events Hall молодежный фестиваль под названием GəncLAND.

Как сообщает Report, мероприятие, приуроченное ко 2 Февраля - Дню молодежи, играет роль важной платформы для объединения и налаживания связей между молодыми людьми.

В рамках фестиваля организованы музыкальные выступления в исполнении известных артистов, культурные и развлекательные программы, интерактивные мероприятия и викторины.