Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    Экология
    • 01 февраля, 2026
    • 13:34
    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    На автомобильных дорогах Азербайджана 2 февраля ожидается ухудшение видимости из-за погодных условий.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что из-за тумана преимущественно в горных и предгорных районах на автомагистралях ожидается снижение дальности видимости до 500–1000 метров.

    видимость на дорогах туманная погода Азербайджан
    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    15:01

    Вучич: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 48 часов

    Другие страны
    14:58

    Зеленский не исключил повторное выдвижение своей кандидатуры в президенты Украины

    Другие страны
    14:42

    Зеленский: Очередные переговоры в Абу-Даби пройдут 4 и 5 февраля

    Другие страны
    14:41

    Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink

    Другие страны
    14:20

    Итальянский клуб может назначить Де Дзерби главным тренером

    Футбол
    14:12

    Российские моряки с задержанного танкера Marinera вернулись домой

    В регионе
    13:58
    Фото

    В очередном серьезном ДТП в Анталье погибли 6 человек

    В регионе
    13:48

    Пакистанские военные ликвидировали 145 террористов в Белуджистане

    Другие страны
    13:34

    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    Экология
    Лента новостей