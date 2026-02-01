В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах
Экология
- 01 февраля, 2026
- 13:34
На автомобильных дорогах Азербайджана 2 февраля ожидается ухудшение видимости из-за погодных условий.
Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что из-за тумана преимущественно в горных и предгорных районах на автомагистралях ожидается снижение дальности видимости до 500–1000 метров.
