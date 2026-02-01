В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

На автомобильных дорогах Азербайджана 2 февраля ожидается ухудшение видимости из-за погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что из-за тумана преимущественно в горных и предгорных районах на автомагистралях ожидается снижение дальности видимости до 500–1000 метров.