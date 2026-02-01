Еврейская школа в Париже подверглась нападению вандалов
Другие страны
01 февраля, 2026
Прокуратура Парижа начала расследование актов вандализма, которым подверглась еврейская школа во французской столице.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, налет на школу "Бет Любавич" произошел в XX округе Парижа. В здании разбиты окна, с фасада сорваны видеокамера и мемориальная доска.
В столичной прокуратуре начали расследование по делу о повреждении имущества организованной группой по антирелигиозным мотивам. Комиссариат полиции округа начал розыск злоумышленников.
