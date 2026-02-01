Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Еврейская школа в Париже подверглась нападению вандалов

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 22:35
    Еврейская школа в Париже подверглась нападению вандалов

    Прокуратура Парижа начала расследование актов вандализма, которым подверглась еврейская школа во французской столице.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным агентства, налет на школу "Бет Любавич" произошел в XX округе Парижа. В здании разбиты окна, с фасада сорваны видеокамера и мемориальная доска.

    В столичной прокуратуре начали расследование по делу о повреждении имущества организованной группой по антирелигиозным мотивам. Комиссариат полиции округа начал розыск злоумышленников.

