Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа
Происшествия
- 02 февраля, 2026
- 01:03
На автомагистрали Баку–Губа в Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.
Как сообщает местное бюро Report, на участке магистрали в поселке Гаджи Зейналабдин столкнулись два автомобиля.
В ДТП от полученных травм на месте происшествия погибли Мирзоев Рамал Джамаледдин оглу (2001 г.р.) и его сестра Мирзоева Сема Джамаледдин гызы (2006).
По факту начато расследование.
