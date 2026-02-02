Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа

    Происшествия
    • 02 февраля, 2026
    • 01:03
    Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-Губа

    На автомагистрали Баку–Губа в Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

    Как сообщает местное бюро Report, на участке магистрали в поселке Гаджи Зейналабдин столкнулись два автомобиля.

    В ДТП от полученных травм на месте происшествия погибли Мирзоев Рамал Джамаледдин оглу (2001 г.р.) и его сестра Мирзоева Сема Джамаледдин гызы (2006).

    По факту начато расследование.

    Сумгайыт ДТП погибшие
    Bakı-Quba magistralında ağır qəza olub, bacı-qardaş ölüb
