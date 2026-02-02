İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Bakı-Quba magistralında ağır qəza olub, bacı-qardaş ölüb

    Hadisə
    • 02 fevral, 2026
    • 00:40
    Bakı–Quba avtomobil magistralında ağır yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, magistralın Sumqayıt şəhəri ərazisindən - Hacı Zeynalabdin qəsəbəsindən keçən hissəsində iki avtomobil toqquşub.

    Qəza zamanı 2001-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Ramal Cəmaləddin oğlu və bacısı - 2006-cı il təvəllüdlü Mirzəyeva Səma Cəmaləddin qızı hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

