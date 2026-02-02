Bakı-Quba magistralında ağır qəza olub, bacı-qardaş ölüb
Hadisə
- 02 fevral, 2026
- 00:40
Bakı–Quba avtomobil magistralında ağır yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, magistralın Sumqayıt şəhəri ərazisindən - Hacı Zeynalabdin qəsəbəsindən keçən hissəsində iki avtomobil toqquşub.
Qəza zamanı 2001-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Ramal Cəmaləddin oğlu və bacısı - 2006-cı il təvəllüdlü Mirzəyeva Səma Cəmaləddin qızı hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
