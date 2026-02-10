Joze Mourinyo yayda Portuqaliya millisinə rəhbərlik edə bilər
Futbol
- 10 fevral, 2026
- 12:54
"Benfika"nın baş məşqçisi Joze Mourinyonun 2026-cı ilin yayında Portuqaliya millisinin "sükanı arxasına" keçmək ehtimalı yaranıb.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, Portuqaliya Futbol Federasiyası 63 yaşlı mütəxəssisə DÇ-2026 başa çatdıqdan sonra ispaniyalı Roberto Martinesi əvəzləməyi təklif edəcək.
J.Mourinyo bu təkliflə razılaşacağı təqdirdə, "Benfika"nın Ruben Amorimə həvalə olunacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, J.Mourinyo 2025-ci ilin sentyabrından "Benfika"da çalışır. Lissabon təmsilçisi Portuqaliya çempionatında 21 turdan sonra 49 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
13:35
Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıbFərdi
13:29
Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğururDigər ölkələr
13:27
Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirikDigər ölkələr
13:26
MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
13:25
"Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
13:14
"Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıbFutbol
13:10
Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edibDigər ölkələr
13:07
Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaqRegion
13:07