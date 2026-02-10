İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Joze Mourinyo yayda Portuqaliya millisinə rəhbərlik edə bilər

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 12:54
    Joze Mourinyo yayda Portuqaliya millisinə rəhbərlik edə bilər

    "Benfika"nın baş məşqçisi Joze Mourinyonun 2026-cı ilin yayında Portuqaliya millisinin "sükanı arxasına" keçmək ehtimalı yaranıb.

    "Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, Portuqaliya Futbol Federasiyası 63 yaşlı mütəxəssisə DÇ-2026 başa çatdıqdan sonra ispaniyalı Roberto Martinesi əvəzləməyi təklif edəcək.

    J.Mourinyo bu təkliflə razılaşacağı təqdirdə, "Benfika"nın Ruben Amorimə həvalə olunacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, J.Mourinyo 2025-ci ilin sentyabrından "Benfika"da çalışır. Lissabon təmsilçisi Portuqaliya çempionatında 21 turdan sonra 49 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb.

    Joze Mourinyo Portuqaliya millisi Ruben Amorim

