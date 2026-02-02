Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 00:37
    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, заставив ее членов выплатить задолженности по взносам.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома высказался в телефонном интервью газете Politico.

    "Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО", - указал президент США.

    При этом он не стал уточнять, будут ли Соединенные Штаты погашать собственную задолженность.

