Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 00:37
Американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, заставив ее членов выплатить задолженности по взносам.
Как передает Report, об этом глава Белого дома высказался в телефонном интервью газете Politico.
"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же, как я заставил платить НАТО", - указал президент США.
При этом он не стал уточнять, будут ли Соединенные Штаты погашать собственную задолженность.
Последние новости
01:42
Трамп: Венесуэла может стать 53-м штатом АмерикиДругие страны
01:03
Сестра с братом погибли в тяжелом ДТП на трассе Баку-ГубаПроисшествия
00:37
Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООНДругие страны
00:21
При атаке дронов РФ на Днепропетровщине погибли и пострадали до 30 человек - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
00:00
В Азербайджане отмечают День молодежиВнутренняя политика
23:50
В Гахе автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
23:18
Аэропорт Хартума спустя три года принял первый пассажирский рейсДругие страны
23:07
В Сабирабаде 27-летняя женщина умерла от удушья угарным газомПроисшествия
22:49