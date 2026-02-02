İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Tramp BMT-nin maliyyə problemlərini həll etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    • 02 fevral, 2026
    • 01:03
    Tramp BMT-nin maliyyə problemlərini həll etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, BMT-nin maliyyə problemləri təşkilatın üzvlərini üzvlük haqqı borclarını ödəməyə məcbur etməklə həll oluna bilər.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Evin rəhbəri bunu "Politico" qəzetinə telefonla müsahibəsində deyib.

    "Əgər onlar Trampın yanına gəlsəydilər və ona desəydilər, mən hamını ödəniş etməyə məcbur edərdim, elə NATO-nu ödəniş etməyə məcbur etdiyim kimi", – ABŞ Prezidenti vurğulayıb.

    O, eyni zamanda, ABŞ-nin öz borcunu ödəyib-ödəməyəcəyini dəqiqləşdirməyib.

