Tramp BMT-nin maliyyə problemlərini həll etməyə hazır olduğunu açıqlayıb
Digər ölkələr
- 02 fevral, 2026
- 01:03
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, BMT-nin maliyyə problemləri təşkilatın üzvlərini üzvlük haqqı borclarını ödəməyə məcbur etməklə həll oluna bilər.
"Report"un məlumatına görə, Ağ Evin rəhbəri bunu "Politico" qəzetinə telefonla müsahibəsində deyib.
"Əgər onlar Trampın yanına gəlsəydilər və ona desəydilər, mən hamını ödəniş etməyə məcbur edərdim, elə NATO-nu ödəniş etməyə məcbur etdiyim kimi", – ABŞ Prezidenti vurğulayıb.
O, eyni zamanda, ABŞ-nin öz borcunu ödəyib-ödəməyəcəyini dəqiqləşdirməyib.
Son xəbərlər
02:07
Tramp: Venesuela ABŞ-nin 53-cü ştatı ola bilərDigər ölkələr
01:44
Antalyada baş verən avtobus qəzasında ölənlərin sayı 10-a çatıbRegion
01:03
Tramp BMT-nin maliyyə problemlərini həll etməyə hazır olduğunu açıqlayıbDigər ölkələr
00:40
Bakı-Quba magistralında ağır qəza olub, bacı-qardaş ölübHadisə
00:25
Rusiyanın Dnepropetrovska dron hücumunda 30-a yaxın insan həlak olub və xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
00:00
Bu gün Azərbaycanda Gənclər GünüdürDaxili siyasət
23:44
Xartum aeroportuna üç ildən sonra ilk dəfə sərnişin təyyarəsi enibDigər ölkələr
23:29
Qaxda avtomobilin vurduğu 78 yaşlı kişi ölübHadisə
23:26