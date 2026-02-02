Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2026)
- 02 fevral, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 2,0166 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,2300 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0166
|
100 Rusiya rublu
|
2,2300
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1799
|
1 Belarus rublu
|
0,5977
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1165
|
1 Çexiya kronu
|
0,0828
|
1 Çin yuanı
|
0,2445
|
1 Danimarka kronu
|
0,2701
|
1 Gürcü larisi
|
0,6316
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2177
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0185
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3260
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1907
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2008
|
1 İsrail şekeli
|
0,5484
|
1 Kanada dolları
|
1,2459
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5401
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3374
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5284
|
1 Moldova leyi
|
0,1009
|
1 Norveç kronu
|
0,1758
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6063
|
1 Polşa zlotası
|
0,4784
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3957
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0173
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3364
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3483
|
Türk lirəsi
|
0,0391
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0396
|
Yapon yeni
|
1,0978
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0231
|
Qızıl
|
7950,7215
|
Gümüş
|
134,4703
|
Platin
|
3523,3010
|
Palladium
|
2778,4545