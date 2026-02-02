İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2026)

    Maliyyə
    • 02 fevral, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 2,0166 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,2300 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0166

    100 Rusiya rublu

    2,2300

    1 Avstraliya dolları

    1,1799

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1165

    1 Çexiya kronu

    0,0828

    1 Çin yuanı

    0,2445

    1 Danimarka kronu

    0,2701

    1 Gürcü larisi

    0,6316

    1 Honq Konq dolları

    0,2177

    1 Hindistan rupisi

    0,0185

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3260

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1907

    1 İsveçrə frankı

    2,2008

    1 İsrail şekeli

    0,5484

    1 Kanada dolları

    1,2459

    1 Küveyt dinarı

    5,5401

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3374

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5284

    1 Moldova leyi

    0,1009

    1 Norveç kronu

    0,1758

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6063

    1 Polşa zlotası

    0,4784

    1 Rumıniya leyi

    0,3957

    1 Serbiya dinarı

    0,0173

    1 Sinqapur dolları

    1,3364

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3483

    Türk lirəsi

    0,0391

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0396

    Yapon yeni

    1,0978

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0231

    Qızıl

    7950,7215

    Gümüş

    134,4703

    Platin

    3523,3010

    Palladium

    2778,4545
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)
    CBA currency exchange rates (02.02.2026)

    Son xəbərlər

    09:47

    QMİ sədri Əbu-Dabiyə səfər edib

    Din
    09:46

    "Real"ın futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off oyunlarını buraxacaq

    Futbol
    09:35
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı "İlin Tələbə Gənclər Təşkilatı" seçilib

    Elm və təhsil
    09:33

    Abşeronda qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    09:25
    Foto

    "Gənc həmkarlarla inkişafa doğru" tədbiri keçirilib

    Biznes
    09:08

    Lənkəranda ev yanıb, bir nəfər  ölüb

    Hadisə
    09:08

    "Karvan-Yevlax"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.02.2026)

    Maliyyə
    09:02

    "Arsenal"ın futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti