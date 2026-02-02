Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    CBA currency exchange rates (02.02.2026)

    Finance
    • 02 February, 2026
    • 09:26
    CBA currency exchange rates (02.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.5% to 2.0166 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.4% to 2.2300 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0166

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2300

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1799

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5977

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1165

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0828

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2445

    1 DKK (Danish krone)

    0.2701

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6316

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2177

    1 INR (Indian rupee)

    0.0185

    1 GBP (British pound)

    2.3260

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1907

    1 CHF (Swiss franc)

    2.2008

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5484

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2459

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5401

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3374

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5284

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1009

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1758

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6063

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4784

    1 RON (Romanian leu)

    0.3957

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0173

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3364

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3483

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0391

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0396

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0978

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0231

    Gold (1 ounce)

    7,950.7215

    Silver (1 ounce)

    134.4703

    Platinum (1 ounce)

    3,523.3010

    Palladium (1 ounce)

    2,778.4545
    CBA currency exchange rates
