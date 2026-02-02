Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)

    Финансы
    • 02 февраля, 2026
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 2,0166 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,4%, до 2,23 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0166

    100 российских рублей

    2,2300

    1 австралийский доллар

    1,1799

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1165

    1 чешская крона

    0,0828

    1 китайский юань

    0,2445

    1 датская крона

    0,2701

    1 грузинский лари

    0,6316

    1 гонконгский доллар

    0,2177

    1 индийская рупия

    0,0185

    1 британский фунт

    2,3260

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1907

    1 швейцарский франк

    2,2008

    1 израильский шекель

    0,5484

    1 канадский доллар

    1,2459

    1 кувейтский динар

    5,5401

    100 казахстанских тенге

    0,3374

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5284

    1 молдавский лей

    0,1009

    1 норвежская крона

    0,1758

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6063

    1 польский злотый

    0,4784

    1 румынский лей

    0,3957

    1 сербский динар

    0,0173

    1 сингапурский доллар

    1,3364

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3483

    1 Турецкая лира

    0,0391

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0396

    100 Японских йен

    1,0978

    1 Новозеландский доллар

    1,0231

    Золото

    7950,7215

    Серебро

    134,4703

    Платина

    3523,3010

    Палладий

    2778,4545
    курсы валют ЦБА
