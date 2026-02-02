Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)
- 02 февраля, 2026
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 2,0166 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,4%, до 2,23 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0166
|
100 российских рублей
|
2,2300
|
1 австралийский доллар
|
1,1799
|
1 белорусский рубль
|
0,5977
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1165
|
1 чешская крона
|
0,0828
|
1 китайский юань
|
0,2445
|
1 датская крона
|
0,2701
|
1 грузинский лари
|
0,6316
|
1 гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 индийская рупия
|
0,0185
|
1 британский фунт
|
2,3260
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1907
|
1 швейцарский франк
|
2,2008
|
1 израильский шекель
|
0,5484
|
1 канадский доллар
|
1,2459
|
1 кувейтский динар
|
5,5401
|
100 казахстанских тенге
|
0,3374
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5284
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1758
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6063
|
1 польский злотый
|
0,4784
|
1 румынский лей
|
0,3957
|
1 сербский динар
|
0,0173
|
1 сингапурский доллар
|
1,3364
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3483
|
1 Турецкая лира
|
0,0391
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0396
|
100 Японских йен
|
1,0978
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0231
|
Золото
|
7950,7215
|
Серебро
|
134,4703
|
Платина
|
3523,3010
|
Палладий
|
2778,4545