Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.02.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 2,0166 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,4%, до 2,23 маната.