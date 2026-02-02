ЕС обсудит с Великобританией интеграцию в единый рынок

Вопросы более тесной вовлеченности Великобритании в единый рынок ЕС будут обсуждаться на предстоящем саммите сторон.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее словам, точная дата саммита пока не определена, но мероприятие даст возможность обсудить этот вопрос.

"Наш единый рынок - это действительно одно из сокровищ ЕС, или, если использовать британский контекст, жемчужина короны. Поэтому мы очень ценим, что премьер-министр Кир Стармер признает его преимущества", - заявила Пиньо, комментируя слова британского лидера.

На днях Стармер заявил о желании Соединенного Королевства углубить интеграцию с единым европейским рынком в тех областях, которые отвечают национальным интересам страны. Он также отметил интерес к возобновлению переговоров по участию в оборонной программе SAFE (Security Action for Europe).

Еврокомиссия на данный момент не рассматривает потенциальные будущие планы по программе SAFE, отметил официальный представитель ЕС по вопросам обороны Тома Ренье. Уже утверждены проекты 16 стран из 19 обратившихся, сейчас рассматриваются последние заявки Венгрии, Франции и Чехии.

Ранее Лондон вел переговоры с Брюсселем по участию в программе, однако они завершились неудачей из-за разногласий по сумме взноса, необходимого для участия Великобритании.