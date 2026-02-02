Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Баку и Абу-Даби могут стать городами-побратимами

    Внешняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 20:18
    Баку и Абу-Даби могут стать городами-побратимами

    Столицы Азербайджана и ОАЭ - Баку и Абу-Даби - могут стать городами-побратимами.

    Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, этот вопрос обсуждался на встрече азербайджанского лидера Ильхама Алиева с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    В ходе беседы помимо других вопросов была затронута тема возможного установления побратимских отношений между Баку и Абу-Даби.

    Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilər
    Baku, Abu Dhabi may become twin cities
