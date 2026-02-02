Баку и Абу-Даби могут стать городами-побратимами
Внешняя политика
- 02 февраля, 2026
- 20:18
Столицы Азербайджана и ОАЭ - Баку и Абу-Даби - могут стать городами-побратимами.
Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, этот вопрос обсуждался на встрече азербайджанского лидера Ильхама Алиева с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
В ходе беседы помимо других вопросов была затронута тема возможного установления побратимских отношений между Баку и Абу-Даби.
