Столицы Азербайджана и ОАЭ - Баку и Абу-Даби - могут стать городами-побратимами.

Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, этот вопрос обсуждался на встрече азербайджанского лидера Ильхама Алиева с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В ходе беседы помимо других вопросов была затронута тема возможного установления побратимских отношений между Баку и Абу-Даби.