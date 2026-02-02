Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilər
Xarici siyasət
- 02 fevral, 2026
- 20:11
Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilər.
"Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanla görüşündə müzakirə olunub.
Bildirilib ki, söhbət zamanı Bakı ilə Əbu-Dabi arasında qardaşlaşma münasibətlərinin yaradılması məsələləri də qeyd edilib.
Son xəbərlər
20:26
ABŞ və İsrailin Hərbi Dəniz Qüvvələri Qırmızı dənizdə birgə təlimlər keçiribDigər ölkələr
20:20
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin iqtisadiyyat və maliyyə naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİBMaliyyə
20:18
NATO-nun Baş katibi sabah Ukraynanın Ali Radasında çıxış edəcəkDigər ölkələr
20:12
"Milan" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndiribFutbol
20:11
Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilərXarici siyasət
20:05
Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıbXarici siyasət
20:04
"ChatGPT" son iki ayda Azərbaycandakı bazar payının 10 %-ni itiribİKT
20:01
Foto
İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
19:50