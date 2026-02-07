Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıb
Biznes
- 07 fevral, 2026
- 15:13
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 16,225 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,7 % azdır.
Hesabat dövründə Türkiyənin elektrik məhsulları ixracının dəyəri illik müqayisədə 9,7 % artaraq 1,342 milyard ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox elektrik məhsulları idxalını Böyük Britaniya 131,285 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 7,5 % çox), Almaniya 108,872 milyon ABŞ dolları (2,5 % çox) və ABŞ 83,015 milyon dolları (44,2 % çox) dəyərində həyata keçirib.
Son xəbərlər
15:25
Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMATHadisə
15:13
Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıbBiznes
15:00
"Yuventus" futbolçusunun müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı razılıq əldə edibFutbol
14:39
Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərci 12 % azaldıbBiznes
14:11
Zelenski: ABŞ Ukraynada müharibənin yaya qədər başa çatmasını istəyirRegion
14:08
Foto
Bakıda 5-ci "Avropa Bilik Yarışı" keçirilib – ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
14:06
İngiltərə millisinin üzvü klubunu dəyişə bilərFutbol
14:04
Foto
AAYDA-nin yeni sədri kollektivə təqdim edilibİnfrastruktur
14:00