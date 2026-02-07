İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 07 fevral, 2026
    • 15:13
    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 16,225 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,7 % azdır.

    Hesabat dövründə Türkiyənin elektrik məhsulları ixracının dəyəri illik müqayisədə 9,7 % artaraq 1,342 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox elektrik məhsulları idxalını Böyük Britaniya 131,285 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 7,5 % çox), Almaniya 108,872 milyon ABŞ dolları (2,5 % çox) və ABŞ 83,015 milyon dolları (44,2 % çox) dəyərində həyata keçirib.

    elektrik məhsulları Azərbaycan Türkiyə

    Son xəbərlər

    15:25

    Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    15:13

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    15:00

    "Yuventus" futbolçusunun müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı razılıq əldə edib

    Futbol
    14:39

    Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərci 12 % azaldıb

    Biznes
    14:11

    Zelenski: ABŞ Ukraynada müharibənin yaya qədər başa çatmasını istəyir

    Region
    14:08
    Foto

    Bakıda 5-ci "Avropa Bilik Yarışı" keçirilib – ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    14:06

    İngiltərə millisinin üzvü klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    14:04
    Foto

    AAYDA-nin yeni sədri kollektivə təqdim edilib

    İnfrastruktur
    14:00

    Əraqçi: İran və ABŞ yaxın vaxtlarda danışıqların ikinci raundunu keçirməyi planlaşdırır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti