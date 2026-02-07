Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Бизнес
    • 07 февраля, 2026
    • 16:45
    Азербайджан на 7,7% увеличил расходы на импорт электротоваров из Турции

    Азербайджан в январе импортировал из Турции электротовары на сумму 16,225 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, этот показатель на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период стоимость экспорта электротоваров из Турции в годовом выражении выросла на 9,7% и достигла 1,342 млрд долларов США.

    импорт Турция электрооборудование
    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 8 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan imports $16.2M worth of electrical products from Türkiye
