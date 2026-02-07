Азербайджан на 7,7% увеличил расходы на импорт электротоваров из Турции

Азербайджан в январе импортировал из Турции электротовары на сумму 16,225 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, этот показатель на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период стоимость экспорта электротоваров из Турции в годовом выражении выросла на 9,7% и достигла 1,342 млрд долларов США.