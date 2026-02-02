Роналду не попал в состав "Аль-Насра" на фоне слухов о бойкоте

Португальский нападающий Криштиану Роналду, пятикратный лауреат "Золотого мяча", не будет участвовать в предстоящем матче саудовского чемпионата между "Аль-Насром" и "Аль-Риядом".

Как передает Report, данную информацию подтвердили в пресс-службе "Аль-Насра".

Ранее португальская газета A Bola сообщила, что Роналду может бойкотировать эту игру. По данным источников, футболист выражает недовольство по поводу управления клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, особенно если сравнивать с другими командами, также находящимися под его управлением. Роналду считает, что "Аль-Наср" не получил достаточной поддержки в последнее трансферное окно.

На данный момент "Аль-Наср" занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 43 очка после 18 матчей и отставая от лидера, "Аль-Хиляля", на три очка.