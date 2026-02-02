Ronaldu boykot şayiələrinə görə "Əl-Nəsr"in heyətindən çıxarılıb
- 02 fevral, 2026
- 19:35
"Qızıl top"un beşqat sahibi, Portuqaliya millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında "Ər-Riyad" klubuna qarşı keçiriləcək oyunda "Əl-Nəsr"in heyətinə daxil edilməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bundan əvvəl Portuqaliyanın "A Bola" nəşri Ronaldunun oyunu boykot edə biləcəyi ilə bağlı xəbər yaymışdı. Mənbənin iddiasına görə, futbolçu Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət İnvestisiya Fondunun klubu idarəetmə formasından narazıdır.
Xüsusilə də eyni fondun nəzarətində olan rəqib klublarla müqayisədə "Əl-Nəsr"in daha zəif idarə olunduğunu düşünür. Ronaldu hesab edir ki, komanda transfer pəncərəsində lazımi səviyyədə gücləndirilməyib.
Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 18 turdan sonra "Əl-Nəsr" 43 xal toplayaraq turnir cədvəlinin 2-ci pilləsində qərarlaşıb və lider "Əl-Hilal"dan 3 xal geri qalır. "Ər-Riyad" – "Əl-Nəsr" matçı bazar ertəsi keçiriləcək.