    Азербайджан и ОАЭ подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах обороны и энергетики

    Внешняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 20:11
    Азербайджан и ОАЭ подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах обороны и энергетики

    При участии президентов Азербайджана и ОАЭ был подписан документ по договору купли-продажи части неконтролирующей доли Министерства экономики нашей страны в ЗАО "Южный газовый коридор" компании XRG - инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

    Как сообщает корреспондент Report из столицы ОАЭ, в рамках визита также было подписано письмо о намерениях касательно соглашения об оборонном сотрудничестве между Министерствами обороны двух стран.

    Президенты Азербайджана и ОАЭ выразили уверенность в том, что эти документы придадут импульс дальнейшему развитию связей между двумя государствами.

    Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıb
    Azerbaijan, UAE sign documents on energy and defense
