Азербайджан и ОАЭ подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах обороны и энергетики

При участии президентов Азербайджана и ОАЭ был подписан документ по договору купли-продажи части неконтролирующей доли Министерства экономики нашей страны в ЗАО "Южный газовый коридор" компании XRG - инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

Как сообщает корреспондент Report из столицы ОАЭ, в рамках визита также было подписано письмо о намерениях касательно соглашения об оборонном сотрудничестве между Министерствами обороны двух стран.

Президенты Азербайджана и ОАЭ выразили уверенность в том, что эти документы придадут импульс дальнейшему развитию связей между двумя государствами.