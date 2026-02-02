İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 02 fevral, 2026
    • 20:05
    Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıb

    "Cənub Qaz Dəhlizi" QSC-də İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus qeyri-nəzarət payının müəyyən hissəsinin Əbu-Dabi Milli Neft Şirkətinin investisiya qolu olan XRG Şirkətinə satışı ilə bağlı alqı-satqı müqaviləsinə dair sənəd imzalanıb.

    "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, mərasim fevralın 2-də Prezident İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın iştirakı ilə baş tutub.

    Bundan başqa, Azərbaycan və BƏƏ Müdafiə nazirlikləri arasında müdafiə əməkdaşlığı razılaşması barədə niyyət məktubu da imzalanıb.

    Dövlət başçıları bu sənədlərin iki ölkə arasında əlaqələrin daha da inkişafına təkan verəcəyinə əminliklərini bildiriblər.

    Azərbaycan-BƏƏ hərbi əməkdaşlıq İlham Əliyev Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan
    Азербайджан и ОАЭ подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах обороны и энергетики

    Son xəbərlər

    20:26

    ABŞ və İsrailin Hərbi Dəniz Qüvvələri Qırmızı dənizdə birgə təlimlər keçirib

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin iqtisadiyyat və maliyyə naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Maliyyə
    20:18

    NATO-nun Baş katibi sabah Ukraynanın Ali Radasında çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    20:12

    "Milan" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    20:11

    Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilər

    Xarici siyasət
    20:05

    Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıb

    Xarici siyasət
    20:04

    "ChatGPT" son iki ayda Azərbaycandakı bazar payının 10 %-ni itirib

    İKT
    20:01
    Foto

    İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:50

    Serbiyada prokurorlar, hakimlər və vəkillər yeni məhkəmə qanununa etiraz edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti