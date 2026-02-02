Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıb
Xarici siyasət
- 02 fevral, 2026
- 20:05
"Cənub Qaz Dəhlizi" QSC-də İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus qeyri-nəzarət payının müəyyən hissəsinin Əbu-Dabi Milli Neft Şirkətinin investisiya qolu olan XRG Şirkətinə satışı ilə bağlı alqı-satqı müqaviləsinə dair sənəd imzalanıb.
"Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, mərasim fevralın 2-də Prezident İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın iştirakı ilə baş tutub.
Bundan başqa, Azərbaycan və BƏƏ Müdafiə nazirlikləri arasında müdafiə əməkdaşlığı razılaşması barədə niyyət məktubu da imzalanıb.
Dövlət başçıları bu sənədlərin iki ölkə arasında əlaqələrin daha da inkişafına təkan verəcəyinə əminliklərini bildiriblər.
Son xəbərlər
20:26
ABŞ və İsrailin Hərbi Dəniz Qüvvələri Qırmızı dənizdə birgə təlimlər keçiribDigər ölkələr
20:20
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin iqtisadiyyat və maliyyə naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİBMaliyyə
20:18
NATO-nun Baş katibi sabah Ukraynanın Ali Radasında çıxış edəcəkDigər ölkələr
20:12
"Milan" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndiribFutbol
20:11
Bakı və Əbu-Dabi şəhərləri qardaşlaşa bilərXarici siyasət
20:05
Azərbaycanla BƏƏ arasında enerji və müdafiə sahələrində sənədlər imzalanıbXarici siyasət
20:04
"ChatGPT" son iki ayda Azərbaycandakı bazar payının 10 %-ni itiribİKT
20:01
Foto
İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
19:50