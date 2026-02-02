Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Абу-Даби состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ

    Внешняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 20:42
    В Абу-Даби состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ

    В Абу-Даби 2 февраля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, во время беседы было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ основаны на стратегическом партнерстве, выражено удовлетворение развитием сотрудничества между странами во всех сферах, в том числе в политической, экономической, энергетической, включая возобновляемую энергетику, культурной, гуманитарной и других областях, отмечена важность взаимных визитов обоих президентов в Азербайджан и ОАЭ, их встреч для расширения связей.

    На встрече было затронуто значение совместных оперативно-тактических учений "Щит мира – 2026", проводимых в Абу-Даби вооруженными силами (ВС) Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, выражена уверенность в том, что они будут способствовать развитию оперативной военной совместимости между ВС двух стран и подчеркнута важность их продолжения в будущем.

    Главы государств провели обмен мнениями о перспективах отношений и дальнейших контактах.

    Затем при участии президентов Азербайджана и ОАЭ был подписан документ относительно договора купли-продажи, связанного с продажей инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби – компании XRG определенной части неконтролирующей доли Министерства экономики в ЗАО "Южный газовый коридор".

    Отметим, что в рамках визита также было подписано письмо о намерениях по соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

    Президенты Азербайджана и ОАЭ выразили уверенность в том, что эти документы придадут импульс дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

    В ходе беседы были также обсуждены вопросы установления побратимских отношений между Баку и Абу-Даби.

    İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə görüşü olub
    President Ilham Aliyev meets with President of United Arab Emirates in Abu Dhabi
    Видео

    Фото

    Фото

