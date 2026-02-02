В Сербии прокуроры, судьи и адвокаты протестуют против нового судебного закона

В сербском Нови-Саде прокуроры, судьи и адвокаты, собравшись 2 февраля перед зданием городского суда, выразили протест против недавно принятых судебных законов.

Как сообщает балканское бюро Report, митинг также поддержали студенты Университета Нови-Сада.

Выступивший на мероприятии адвокат Срджан Попович подчеркнул важность независимости судебной власти:

"То, что происходит сейчас, - это не реформа, а прямая атака на судебную систему. Именно поэтому сегодня нам необходимо единство всех судей, прокуроров, адвокатов и всех нас. Без независимых судов не могут существовать ни справедливость, ни государство. Без независимого и автономного института адвокатуры защита прав граждан невозможна. Только через единство мы можем защитить конституцию и верховенство закона".

Напомним, что несколько дней назад парламент Сербии принял пакет спорных законов, касающихся судебной системы. Принятые изменения фактически создадут препятствия для деятельности Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (ПБОП) путем отстранения некоторых прокуроров от работы в этой структуре. Согласно законам, прокуроры, находящиеся во временной командировке в других органах прокуратуры, должны будут в течение установленного срока вернуться в прежние места работы, откуда они были командированы. А это означает, что ПБОП, в которой сейчас всего 9 прокуроров, потеряет 11 временно командированных сотрудников.