    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 20:11
    Генсек НАТО выступит завтра в Верховной Раде Украины

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 февраля посетит Украину с визитом.

    Как передает Report, об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

    По его данным, Рютте планирует выступить в Верховной Раде.

    "Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать генсек НАТО Марк Рютте. Кроме того, в этот же день пройдет процедура открытия сессии Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября", - отметил депутат.

    Ты - Король

