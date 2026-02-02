Генсек НАТО выступит завтра в Верховной Раде Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 февраля посетит Украину с визитом.

Как передает Report, об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его данным, Рютте планирует выступить в Верховной Раде.

"Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать генсек НАТО Марк Рютте. Кроме того, в этот же день пройдет процедура открытия сессии Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября", - отметил депутат.