Генсек НАТО выступит завтра в Верховной Раде Украины
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 20:11
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 февраля посетит Украину с визитом.
Как передает Report, об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
По его данным, Рютте планирует выступить в Верховной Раде.
"Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать генсек НАТО Марк Рютте. Кроме того, в этот же день пройдет процедура открытия сессии Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября", - отметил депутат.
