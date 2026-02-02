Зеленский: Документ по гарантиям безопасности между Киевом и Вашингтоном готов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершена подготовка двустороннго документа по гарантиям безопасности с США.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсетях после совещания с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч между США, РФ и Украиной 4-5 февраля.

"Украинская делегация также проведет двусторонние встречи с американской стороной. Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и долгосрочного мира. Двусторонний документ по гарантиям безопасности с США готов и мы рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность мер по деэскалации, которые начали действовать в ночь на прошлую пятницу, отметив, что они способствуют укреплению доверия людей к процессу переговоров и возможному результату.