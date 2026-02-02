Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Зеленский: Документ по гарантиям безопасности между Киевом и Вашингтоном готов

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 20:48
    Зеленский: Документ по гарантиям безопасности между Киевом и Вашингтоном готов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершена подготовка двустороннго документа по гарантиям безопасности с США.

    Как передает Report, об этом он заявил в соцсетях после совещания с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч между США, РФ и Украиной 4-5 февраля.

    "Украинская делегация также проведет двусторонние встречи с американской стороной. Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и долгосрочного мира. Двусторонний документ по гарантиям безопасности с США готов и мы рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", - говорится в сообщении.

    Зеленский подчеркнул важность мер по деэскалации, которые начали действовать в ночь на прошлую пятницу, отметив, что они способствуют укреплению доверия людей к процессу переговоров и возможному результату.

    Украина Владимир Зеленский трехсторонние переговоры США российско-украинская война гарантии безопасности
    Zelenski: Kiyev və Vaşinqton arasında təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə sənəd hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    21:39
    Видео

    Эрдоган: Безопасность Турции напрямую связана с Сирией

    В регионе
    21:22

    Трамп: Индия обязалась прекратить импорт российской нефти

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии

    Наука и образование
    21:15

    США понизят ставку пошлин в отношении Индии до 18%

    Другие страны
    21:06

    Трамп создает стратегический запас важных минералов на $12 млрд

    Другие страны
    20:48

    Зеленский: Документ по гарантиям безопасности между Киевом и Вашингтоном готов

    Другие страны
    20:42
    Фото

    В Абу-Даби состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ

    Внешняя политика
    20:41

    В Сербии прокуроры, судьи и адвокаты протестуют против нового судебного закона

    Другие страны
    20:37

    Посол Азербайджана и министр экономики Марокко обсудили расширение сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    Лента новостей