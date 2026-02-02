Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Спецпосланник Трампа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 17:29
    Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в следующем раунде переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.

    Как передает Report, об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети Х.

    "Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в среду и четверг проведет очередной раунд переговоров с Россией и Украиной",- написал он.

    Лента новостей