Спецпосланник Трампа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби
- 02 февраля, 2026
- 17:29
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в следующем раунде переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.
Как передает Report, об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети Х.
"Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в среду и четверг проведет очередной раунд переговоров с Россией и Украиной",- написал он.
