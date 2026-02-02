Спецпосланник Трампа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в следующем раунде переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.

Как передает Report, об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети Х.

"Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в среду и четверг проведет очередной раунд переговоров с Россией и Украиной",- написал он.