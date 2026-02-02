İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Trampın xüsusi nümayəndəsi Əbu-Dabidə Ukrayna üzrə danışıqlarda iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    • 02 fevral, 2026
    • 17:46
    Trampın xüsusi nümayəndəsi Əbu-Dabidə Ukrayna üzrə danışıqlarda iştirak edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff fevralın 4-5-də Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya danışıqlarının növbəti raununda iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" nəşrinin jurnalisti Barak Ravid "X" hesabında bildirib.

    "ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff çərşənbə və cümə axşamı günləri Rusiya və Ukrayna ilə danışıqların növbəti raundunu keçirəcək",- o yazıb.

    Rusiya-Ukrayna müharbəsi ABŞ Stiven Uitkoff
    Спецпосланник Трампа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби
    US negotiator Witkoff to travel to Abu Dhabi for Ukraine-Russia talks

    Son xəbərlər

    18:57
    Foto

    SOCAR ilə "Yokogawa Europe B.V." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Energetika
    18:51

    Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    18:46

    Ənvər Əl-Ənuni: İrana qarşı hərbi eskalasiya regionu sarsıdacaq

    Digər ölkələr
    18:44

    Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib

    Energetika
    18:40

    "Instagram" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itirib

    İKT
    18:35

    Havanın temperaturu aşağı düşəcək, sulu qar, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    18:30

    Azərbaycan və Mərakeş maliyyə əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edib

    Maliyyə
    18:27

    Avropa Komissiyasının rəhbəri və Zelenski "Ukraynanın rifah planı"nı müzakirə edib

    Region
    18:15

    Əli Baqeri: İran zənginləşdirilmiş nüvə materiallarını digər ölkələrə ötürməyi planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti