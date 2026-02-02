Trampın xüsusi nümayəndəsi Əbu-Dabidə Ukrayna üzrə danışıqlarda iştirak edəcək
- 02 fevral, 2026
- 17:46
ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff fevralın 4-5-də Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya danışıqlarının növbəti raununda iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" nəşrinin jurnalisti Barak Ravid "X" hesabında bildirib.
"ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff çərşənbə və cümə axşamı günləri Rusiya və Ukrayna ilə danışıqların növbəti raundunu keçirəcək",- o yazıb.
