İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Erməni arxiyepiskopun həbs müddəti iki ay uzadılıb

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 12:00
    Erməni arxiyepiskopun həbs müddəti iki ay uzadılıb

    İrəvan məhkəməsi arxiyepiskop Arşak Xaçatryanın həbsini iki ay uzadıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə arxiyepiskopun vəkili Arsen Babayan məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, tədbirin uzadılması ilə bağlı istintaqın vəsatətinə ötən gün axşam hakim Karen Farxoyan baxıb.

    Xatırladaq ki, məhkəmə arxiyepiskopu 2025-ci il dekabrın 5-də iki ay müddətinə həbs edib.

    İrəvan məhkəmə Ermənistan arxiyepiskop
    Суд в Ереване продлил арест архиепископу Хачатряну на два месяца

    Son xəbərlər

    13:19

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb

    Futbol
    13:15

    Keçən ay 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    13:12

    Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 17 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:11

    İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    13:10

    Xudatyan: Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində işlər Rusiya ilə birgə həyata keçiriləcək

    Region
    13:08

    DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMA

    Fərdi
    12:49

    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45

    Ermənistan-Aİ münasibətlərinin inkişafı müzakirə edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti