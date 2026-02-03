Erməni arxiyepiskopun həbs müddəti iki ay uzadılıb
Region
- 03 fevral, 2026
- 12:00
İrəvan məhkəməsi arxiyepiskop Arşak Xaçatryanın həbsini iki ay uzadıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə arxiyepiskopun vəkili Arsen Babayan məlumat verib.
Qeyd olunub ki, tədbirin uzadılması ilə bağlı istintaqın vəsatətinə ötən gün axşam hakim Karen Farxoyan baxıb.
Xatırladaq ki, məhkəmə arxiyepiskopu 2025-ci il dekabrın 5-də iki ay müddətinə həbs edib.
Son xəbərlər
13:19
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıbFutbol
13:15
Keçən ay 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
13:12
Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 17 nəfər saxlanılıbHadisə
13:11
İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulubHadisə
13:10
Xudatyan: Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində işlər Rusiya ilə birgə həyata keçiriləcəkRegion
13:08
DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıbDaxili siyasət
12:55
Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMAFərdi
12:49
Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZEkologiya
12:45