Суд в Ереване продлил арест архиепископу Хачатряну на два месяца

Суд в Ереване продлил архиепископу Аршаку Хачатряну арест на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат главы канцелярии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Арсен Бабаян.

Отмечается, что ходатайство следствия о продлении меры пресечения вчера вечером рассмотрел судья Карен Фархоян.

Напомним, что суд в Ереване 5 декабря 2025 года принял решение об аресте архиепископа на два месяца. Хачатрян стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом ААЦ.

Следственный комитет Армении ранее заявлял, что в рамках расследования уголовного дела инициировано преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". Архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против Гарегина II.