В индонезийском порту на рыболовецком судне произошел взрыв, есть пострадавшие
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 13:36
На рыболовецком судне KM Risnawati Indah, которое собиралось пришвартоваться в порту Паотере в Южный Сулавеси (Индонезия), произошел взрыв. В результате инцидента пострадали восемь членов экипажа.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Antara.
"Инцидент произошел во вторник утром. Члены экипажа прыгнули в море, чтобы спастись. В результате этого капитан судна и ряд членов экипажа получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе порта.
