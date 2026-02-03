В индонезийском порту на рыболовецком судне произошел взрыв, есть пострадавшие

На рыболовецком судне KM Risnawati Indah, которое собиралось пришвартоваться в порту Паотере в Южный Сулавеси (Индонезия), произошел взрыв. В результате инцидента пострадали восемь членов экипажа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Antara.

"Инцидент произошел во вторник утром. Члены экипажа прыгнули в море, чтобы спастись. В результате этого капитан судна и ряд членов экипажа получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе порта.