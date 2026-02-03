Обнародован общий объем производства на Астаринской электростанции
- 03 февраля, 2026
- 13:21
На Астаринской модульной электростанции в селе Арчиван Астаринского района с момента ввода в эксплуатацию до настоящего времени произведено 5,2 млрд кВт/час электроэнергии.
Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.
Сообщается, что станция общей мощностью 87 МВт состоит из 10 газопоршневых агрегатов мощностью по 8,7 МВт каждый.
Станция была введена в эксплуатацию 3 февраля 2006 года.
