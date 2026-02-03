Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Энергетика
    • 03 февраля, 2026
    • 13:21
    Обнародован общий объем производства на Астаринской электростанции

    На Астаринской модульной электростанции в селе Арчиван Астаринского района с момента ввода в эксплуатацию до настоящего времени произведено 5,2 млрд кВт/час электроэнергии.

    Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

    Сообщается, что станция общей мощностью 87 МВт состоит из 10 газопоршневых агрегатов мощностью по 8,7 МВт каждый.

    Станция была введена в эксплуатацию 3 февраля 2006 года.

    Astara Elektrik Stansiyasında istehsalın ümumi həcmi açıqlanıb
    Azerbaijan's Astara modular power plant produces 5.2 billion kWh of electricity
