    Astara Elektrik Stansiyasında istehsalın ümumi həcmi açıqlanıb

    Energetika
    03 fevral, 2026
    12:42
    Astara Elektrik Stansiyasında istehsalın ümumi həcmi açıqlanıb

    Astara rayonunun Ərcivan kəndindəki Astara modul tipli Elektrik Stansiyasında istismara verildiyi tarixdən bu günə qədər 5,2 milyard kVt/saat elektrik enerjisi istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ümumi gücü 87 MVt olan stansiya hər biri 8,7 MVt gücündə 10 ədəd qaz porşen aqreqatından ibarətdir.

    Stansiya 2006-cı il fevralın 3-də istismara verilib.

