Спецпосланник ЕС посетит Кыргызстан в конце февраля

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 17:55
    Специальный посланник Европейского союза (ЕС) по вопросам санкций Дэвид О'Салливан посетит Кыргызстан 26 февраля.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства Кыргызстана.

    Согласно информации, вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев во вторник провел видеоконференцию с О'Салливаном.

    "Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного и предметного диалога по вопросам санкционной тематики, а также финансово-экономического взаимодействия. В целях обеспечения устойчивости и предсказуемости сотрудничества достигнута договоренность о поддержании регулярных консультаций, направленных на снижение санкционных рисков", - говорится в сообщении.

    Пресс-служба также отмечает, что дальнейшие переговоры состоятся во время предстоящего визита О'Салливана в Бишкек в конце этого месяца.

    Напомним, Bloomberg накануне сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Кыргызстана "за содействие России в обходе действующих ограничений".

    Европейский союз Кыргызстан Дэвид О'Салливан
