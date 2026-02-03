Спецпосланник ЕС посетит Кыргызстан в конце февраля

Специальный посланник Европейского союза (ЕС) по вопросам санкций Дэвид О'Салливан посетит Кыргызстан 26 февраля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства Кыргызстана.

Согласно информации, вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев во вторник провел видеоконференцию с О'Салливаном.

"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного и предметного диалога по вопросам санкционной тематики, а также финансово-экономического взаимодействия. В целях обеспечения устойчивости и предсказуемости сотрудничества достигнута договоренность о поддержании регулярных консультаций, направленных на снижение санкционных рисков", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что дальнейшие переговоры состоятся во время предстоящего визита О'Салливана в Бишкек в конце этого месяца.

Напомним, Bloomberg накануне сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Кыргызстана "за содействие России в обходе действующих ограничений".