В Гёранбое проходит фестиваль по случаю Дня молодежи
Внутренняя политика
- 03 февраля, 2026
- 18:16
В Гёранбое проходит фестиваль под названием GəncFest, посвященный Дню молодежи.
Как сообщает корреспондент Report из Гёранбоя, на мероприятии представлены стенды на военно-патриотическую и творческую тематику, настольные игры, интеллектуальные соревнования, интерактивные тренинги и другие развлечения.
Фестиваль продолжится концертной программой и фейерверком. Мероприятие завершится завтра.
Последние новости
20:08
Армения и Совет Европы обсудили укрепление мира между Ереваном и БакуВнешняя политика
19:56
Фото
Украина получит средства от ЕБРР для поддержки энергосектораДругие страны
19:41
Фото
Видео
Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военного сотрудничестваАрмия
19:33
Фото
В Нью-Йорке в рамках мероприятий ООН представлена программа WUF13Внешняя политика
19:20
Фото
Наблюдательный совет Агентства развития медиа обсудил ключевые приоритеты на 2026 годМедиа
19:09
В Бразилии в ДТП с автобусом погибли не менее 15 человекДругие страны
19:04
Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта ГёранбоюВнутренняя политика
18:59
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и ИраномДругие страны
18:46