В Гёранбое проходит фестиваль по случаю Дня молодежи

    Внутренняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 18:16
    В Гёранбое проходит фестиваль под названием GəncFest, посвященный Дню молодежи.

    Как сообщает корреспондент Report из Гёранбоя, на мероприятии представлены стенды на военно-патриотическую и творческую тематику, настольные игры, интеллектуальные соревнования, интерактивные тренинги и другие развлечения.

    Фестиваль продолжится концертной программой и фейерверком. Мероприятие завершится завтра.

