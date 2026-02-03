İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Daxili siyasət
    03 fevral, 2026
    • 17:55
    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir.

    "Report"un Goranboya ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, "GəncFest" adlı festivalda gənclər üçün bir sıra zonalar yaradılıb.

    Gənclər hərbi-vətənpərvərlik, yaradıcılıq, stolüstü oyunlar, intellektual yarışlar, interaktiv təlimlər və əyləncə zonasında vaxt keçiriblər.

    Festivalın davamında gənclər üçün konsert proqramı və atəşfəşanlıq nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, "GəncFest" sabah da davam edəcək.

    В Гёранбое проходит фестиваль по случаю Дня молодежи

    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir

