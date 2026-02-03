Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir
Daxili siyasət
- 03 fevral, 2026
- 17:55
Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir.
"Report"un Goranboya ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, "GəncFest" adlı festivalda gənclər üçün bir sıra zonalar yaradılıb.
Gənclər hərbi-vətənpərvərlik, yaradıcılıq, stolüstü oyunlar, intellektual yarışlar, interaktiv təlimlər və əyləncə zonasında vaxt keçiriblər.
Festivalın davamında gənclər üçün konsert proqramı və atəşfəşanlıq nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, "GəncFest" sabah da davam edəcək.
