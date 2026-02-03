Стоимость серебра выросла на 15,7%

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) ускорила рост до более чем 15%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сначала фьючерс на серебро вырос на 15,05%, до $88,6 за тройскую унцию. Далее стоимость серебра ускорила рост, достигнув уровня $89,1 за тройскую унцию (+15,7%).