Стоимость серебра выросла на 15,7%

    • 03 февраля, 2026
    • 18:01
    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) ускорила рост до более чем 15%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Сначала фьючерс на серебро вырос на 15,05%, до $88,6 за тройскую унцию. Далее стоимость серебра ускорила рост, достигнув уровня $89,1 за тройскую унцию (+15,7%).

