Стоимость серебра выросла на 15,7%
Финансы
- 03 февраля, 2026
- 18:01
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) ускорила рост до более чем 15%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Сначала фьючерс на серебро вырос на 15,05%, до $88,6 за тройскую унцию. Далее стоимость серебра ускорила рост, достигнув уровня $89,1 за тройскую унцию (+15,7%).
Последние новости
18:21
Узбекистан и ОЭСР подписали меморандум о взаимопониманииВ регионе
18:16
Фото
В Гёранбое проходит фестиваль по случаю Дня молодежиВнутренняя политика
18:14
Генсек НАТО: Союзники обеспечат потребности Украины в оружииДругие страны
18:03
Ержан Биржанов: Казахстан расширяет сотрудничество с ОЭСРВ регионе
18:01
Стоимость серебра выросла на 15,7%Финансы
18:00
Зеленский: Самой важной гарантией безопасности для Украины является членство в ЕСДругие страны
17:56
Фото
Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере культурыKультурная политика
17:55
Спецпосланник ЕС посетит Кыргызстан в конце февраляДругие страны
17:47