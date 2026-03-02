Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"

    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 14:52
    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении Левиафан

    Американская нефтяная компания Chevron остановила добычу на израильском газовом месторождении "Левиафан".

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

    Согласно информации, такое решение было принято в связи с соответствующим поручением Министерства энергетики Израиля.

    Представитель Chevron, которая также управляет газовым месторождением Тамар на шельфе Израиля, заявил, что безопасность ее объектов обеспечивается в полном объеме.

    Chevron месторождение Израиль Иран Удары по Ирану Совместная операция Израиля и США

    Последние новости

    15:03

    В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана

    Другие страны
    14:52

    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"

    Энергетика
    14:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:51

    ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"

    Другие страны
    14:49

    МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

    Другие страны
    14:49

    Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:45

    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    Другие страны
    14:40

    В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна

    Другие страны
    14:36

    Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей