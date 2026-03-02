Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"

Американская нефтяная компания Chevron остановила добычу на израильском газовом месторождении "Левиафан".

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

Согласно информации, такое решение было принято в связи с соответствующим поручением Министерства энергетики Израиля.

Представитель Chevron, которая также управляет газовым месторождением Тамар на шельфе Израиля, заявил, что безопасность ее объектов обеспечивается в полном объеме.