Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"
Энергетика
- 02 марта, 2026
- 14:52
Американская нефтяная компания Chevron остановила добычу на израильском газовом месторождении "Левиафан".
Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.
Согласно информации, такое решение было принято в связи с соответствующим поручением Министерства энергетики Израиля.
Представитель Chevron, которая также управляет газовым месторождением Тамар на шельфе Израиля, заявил, что безопасность ее объектов обеспечивается в полном объеме.
Последние новости
15:03
В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов ИранаДругие страны
14:52
Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"Энергетика
14:52
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
14:51
ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"Другие страны
14:49
МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территорииДругие страны
14:49
Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
14:45
Британия подняла самолеты после тревоги на базе АкротириДругие страны
14:40
В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту суднаДругие страны
14:36