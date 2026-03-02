"Chevron" İsrailin "Leviafan" yatağında hasilatı dayandırıb
Energetika
- 02 mart, 2026
- 15:05
ABŞ-nin neft şirkəti "Chevron" İsrailin "Leviafan" qaz yatağında hasilatı dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.
Məlumata görə, belə bir qərar İsrail Energetika Nazirliyinin müvafiq tapşırığı ilə əlaqədar qəbul edilib.
İsrail şelfindəki "Tamar" qaz yatağını da idarə edən "Chevron"un nümayəndəsi bildirib ki, obyektlərinin təhlükəsizliyi tam təmin olunur.
