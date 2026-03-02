İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Chevron" İsrailin "Leviafan" yatağında hasilatı dayandırıb

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 15:05
    Chevron İsrailin Leviafan yatağında hasilatı dayandırıb

    ABŞ-nin neft şirkəti "Chevron" İsrailin "Leviafan" qaz yatağında hasilatı dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, belə bir qərar İsrail Energetika Nazirliyinin müvafiq tapşırığı ilə əlaqədar qəbul edilib.

    İsrail şelfindəki "Tamar" qaz yatağını da idarə edən "Chevron"un nümayəndəsi bildirib ki, obyektlərinin təhlükəsizliyi tam təmin olunur.

    İrana hərbi zərbələr İsrail "Chevron"
    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"
    Chevron suspends production at Israel's Leviathan fiel

    Son xəbərlər

    15:38

    İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Energetika
    15:38

    Ceyhun Bayramov Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri ilə danışıq aparıb

    Xarici siyasət
    15:33

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    15:32

    Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

    Maliyyə
    15:31

    Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    15:31

    Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"

    Futbol
    15:29

    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Digər ölkələr
    15:27

    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Energetika
    15:27

    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti