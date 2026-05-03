    Özbəkistan və Azərbaycan qiymətli metal yataqlarında birgə geoloji kəşfiyyat işlərinə hazırlaşır - EKSKLÜZİV

    Sənaye
    • 03 may, 2026
    • 17:42
    Özbəkistan və Azərbaycan qiymətli metal yataqlarında birgə geoloji kəşfiyyat işlərinə hazırlaşır - EKSKLÜZİV

    Özbəkistan və Azərbaycan ilin sonuna qədər qiymətli metal yataqlarında birgə geoloji kəşfiyyat işlərinə başlamaq barədə qərar verəcəklər.

    Bu barədə "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbirinə Özbəkistanın mədən və geologiya nazirinin müavini Ural Yusupov Asiya İnkişaf Bankının (AİB) Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclasında bildirib.

    "Biz Özbəkistan Respublikasında geoloji kəşfiyyat işləri üzrə Azərbaycanın "AzerGold" şirkəti ilə fəal əməkdaşlığa başlamışıq. Hazırda sənədləri nəzərdən keçiririk. İnanıram ki, ilin sonuna qədər qiymətli metal yataqlarının (qızıl və gümüş) birgə kəşfiyyatı barədə qərar qəbul edəcəyik. Həmçinin tərəfdaşlarımıza vacib metalların çıxarılması layihələrini nəzərdən keçirməyi təklif etmişik.

    Hazırda Qaşqadərya və Surxandərya vilayətlərində, eləcə də Qaraqalpaqstan Respublikasında və Cizzax bölgəsindəki vacib yataqlarda qiymətli metal yataqlarının (qızıl və gümüş – red.) potensialını araşdırırıq", - nazir müavini bildirib.

    Qiymətli metal Geoloji kəşfiyyat işləri Ural Yusupov
    Узбекистан и Азербайджан готовятся к совместным геологоразведочным работам на месторождениях драгметаллов - ЭКСКЛЮЗИВ
    Uzbekistan and Azerbaijan prepare joint precious metals exploration – Exclusive

