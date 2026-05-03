    Узбекистан и Азербайджан готовятся к совместным геологоразведочным работам на месторождениях драгметаллов - ЭКСКЛЮЗИВ

    Промышленность
    03 мая, 2026
    • 13:46
    Узбекистан и Азербайджан до конца года примут решение о начале совместных геологоразведочных работ на месторождениях драгоценных металлов.

    Об этом корреспонденту Report сказал заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Урал Юсупов в кулуарах 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) в Самарканде.

    "Мы начали активную совместную работу с азербайджанской компанией AzerGold по геологоразведке на территории Республики Узбекистан. В данный момент идет изучение документации. Полагаю, что до конца года мы примем решение о совместном проведении геологоразведочных работ на месторождениях драгоценных металлов (золота и серебра). Также мы предложили партнерам рассмотреть проекты по добыче критически важных металлов.

    На текущий момент мы изучаем потенциал драгоценных месторождений (золото, серебро - ред.) в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, а также критические материалы в Республике Каракалпакстан и Джизакской области ", - заявил замминистра.

    Урал Юсупов Азербайджано-узбекские отношения Самарканд Азиатский банк развития (АБР)
    Özbəkistan və Azərbaycan qiymətli metal yataqlarında birgə geoloji kəşfiyyat işlərinə hazırlaşır - EKSKLÜZİV
    Uzbekistan and Azerbaijan prepare joint precious metals exploration – Exclusive

