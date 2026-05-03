ADB prezidenti: Yaxın Şərqdəki böhran Orta Dəhlizin əhəmiyyətini daha da artırır
- 03 may, 2026
- 17:31
Ticarət marşrutlarının dəyişməsi və geosiyasi risklərin güclənməsi ilə Orta Dəhlizin əhəmiyyəti artır.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunan müxbirinin məlumatına görə, bu barədə Asiya İnkişaf Bankının (ADB) prezidenti Masato Kanda AİB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclasına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
"Faktiki olaraq, Yaxın Şərqdəki hazırkı böhran bu yolun əhəmiyyətini daha da artırır. AİB infrastruktura investisiyalar və siyasi islahatların həyata keçirilməsi vasitəsilə dəhlizi dəstəkləyir. Bu, logistik əlaqələrin yaxşılaşdırılması, iqtisadi fəallığın stimullaşdırılması və ölkədə turizmin inkişafı üçün edilir. Gələcəkdə bank planlaşdırılan avtomobil və dəmir yolu layihələrinin köməyi ilə ölkənin nəqliyyat dəhlizlərinin modernləşdirilməsinə dəstəyi daha da gücləndirmək niyyətindədir", - M. Kanda vurğulayıb.