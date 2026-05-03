    Президент АБР: Кризис на Ближнем Востоке еще больше повышает важность Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 03 мая, 2026
    • 15:42
    Президент АБР: Кризис на Ближнем Востоке еще больше повышает важность Среднего коридора

    Значимость Среднего коридора растет по мере изменения торговых маршрутов и усиления геополитических рисков.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда на пресс-конференции, посвященной 59-му ежегодному заседанию Совета управляющих АБР.

    "Фактически, нынешний кризис на Ближнем Востоке еще больше повышает важность этого пути. АБР поддерживает коридор посредством инвестиций в инфраструктуру и проведения политических реформ. Это делается для улучшения логистической связности, стимулирования экономической активности и развития туризма в стране. В дальнейшем банк намерен еще больше усилить поддержку по модернизации транспортных коридоров страны с помощью запланированных автодорожных и железнодорожных проектов", - подчеркнул М. Канда.

    Масато Канда Азиатский банк развития (АБР) Самарканд Узбекистан Средний коридор
    ADB prezidenti: Yaxın Şərqdəki böhran Orta Dəhlizin əhəmiyyətini daha da artırır

